Osimhen, messaggio postato su Instagram dopo tac di controllo: nei prossimi giorni tornerà a correre

"Certamente non costruito per fallire": questo il messaggio lanciato su Instagram nella giornata di martedì da Victor Osimhen, che ha già iniziato il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola sottolinea come il messaggio postato dal nigeriano sia avvenuto dopo che si è sottoposto alla Tac di controllo.

I"l recupero procede - si legge sul quotidiano - Osimhen nei prossimi giorni potrà tornare a correre a Castel Volturno. Manolas è rientrato in gruppo, contro il Leicester dovrebbe far parte dei convocati. Non ci saranno Fabian Ruiz e Insigne, il capitano ieri si è sottoposto ad ulteriori esami dopo aver svolto solo terapie e personalizzato in palestra. Entrambi dovrebbero recuperare per la partita contro l’Empoli".