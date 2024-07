Osimhen non si sblocca, Lukaku attende e tornerà ad allenarsi col Chelsea

In attesa che la vicenda-Osimhen si sblocchi e anche lui possa fare i bagagli e volare a Napoli da Antonio Conte

Romelu Lukaku resta in attesa della chiamata del Napoli, ma nel frattempo tornerà ad allenarsi col Chelsea (senza però partecipare alla tournèe negli Stati Uniti dei Blues). Il centravanti belga, spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, attende la chiamata del Napoli ma il suo futuro è legato all'addio di Victor Osimhen.

"Il Chelsea non l’ha convocato per la tournée negli Stati Uniti in programma fino al 6 agosto, fino alla partita contro il Real Madrid in programma al Bank of America Stadium di Charlotte, in North Carolina, ma nei prossimi giorni rientrerà a Londra e comincerà ad allenarsi a Cobham, la casa dei Blues. In attesa che la vicenda-Osimhen si sblocchi e anche lui possa fare i bagagli e volare a Napoli da Antonio Conte".