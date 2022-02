Osimhen, numeri pazzeschi in Europa: la media realizzativa di Victor

Quattro partite e tre gol segnati, la media è di una rete ogni 42’ giocati in Europa League quest'anno da Osimhen. L'edizione odierna di Tuttosport ricorda i grandi numeri dell'attaccante nigeriano nella manifestazione continentale: "E l’Uefa ha voluto celebrare questo piccolo record del nigeriano con un post e un video pubblicati sul proprio profilo Twitter. Video con la doppietta realizzata da Victor il 16 settembre nella gara in casa del Leicester e che potrebbe essere di buon auspicio per la trasferta di domani a Barcellona.

Le altre due reti europee le aveva messe a segno nelle due gare casalinghe del Napoli e nelle quali il bomber fu presente, il 30 settembre contro lo Spartak Mosca (finì 2-3 e lui giocò per soli 45‘) e il 21 ottobre con la Legia Varsavia (finì 3-0 e fu utilizzato da Spalletti per soli 33’). Il tecnico toscano spera che sul palcoscenico continentale possa Victor ritrovare la vena realizzativa che lo porta ad essere quest'anno il bomber principe del Napoli con 10 gol complessivi (6 in campionato) prima di Mertens immediatamente a ridosso a quota 7, mentre sul terzo gradino del podio c'è Insigne con 7 marcature, 6 delle quali in campionato e tutte su calcio di rigore".