Osimhen oggi a Napoli: ecco entro quanto può tornare a disposizione

Grazie alla rovesciata di ieri, Andrea Petagna ha messo a segno il suo secondo gol in questo campionato, una rete da tre punti come fu quella realizzata alla seconda giornata in casa del Genoa. Si parla delle note positive di casa Napoli sull'edizione odierna di Tuttosport.

"Una vittoria per difendere il terzo posto e che regala a Spalletti il sorriso di chi finalmente sta vedendo la luce in fondo al tunnel: aspetta il rientro di Osimhen (il tampone è risultato negativo e oggi tornerà a Napoli) che potrebbe tornare a disposizione in due settimane. leri si è rivisto Fabian Ruiz, dopo 40 giorni di assenza, e c'è stato l'esordio del nuovo arrivo, Axel Tuanzebe, sceso in campo nei minuti finali e dopo un solo allenamento con la sua nuova squadra".