"Osimhen, Osimhen, Osimhen": il Maradona ai piedi della pantera nigeriana

“Osimhen, Osimhen, Osimhen”: lo stadio Maradona è ai piedi della pantera nigeriana che ha permesso al Napoli di vincere probabilmente la partita più difficile di questo campionato. Scrive così sull'attaccante nigeriano l'edizione odierna di Tuttosport: "Una zuccata a colpo sicuro che non ha lasciato scampo al portiere Milinkovic, al termine di un’azione insistita da parte degli azzurri che qualche istante prima avevano reclamato un altro rigore per un tocco di braccio in area granata.

È salito in cielo Victor e ha trascinato i partenopei di nuovo in testa alla classifica con un 8 su 8 per eguagliare Sarri e quella stagione 2017-2018 conclusa con 91 punti ed uno scudetto sfuggito per poco. Ora il 22enne preso dal Lille per 70 milioni è a quota 5 reti in 7 gare giocate in serie A, che diventano 8 nelle 9 complessive alle quali ha preso parte in questa stagione, per la media quasi incredibile di un ogni 83 minuti. Gli basta meno di una partita per andare a bersaglio e con lui Spalletti è consapevole di disporre del grimaldello per aprire tutte le serrature.