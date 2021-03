Osimhen out col Sassuolo: ecco quando potrebbe tornare a disposizione

Victor Osimhen pronto a mettersi alle spalle l'ennesimo imprevisto di questa stagione. Come racconta l'edizione odierna di Repubblica l'attaccante, non convocato per la sfida di Reggio Emilia, proseguirà la sua tabella personalizzata in attesa del semaforo verde per gli allenamenti di gruppo. Potrebbe arrivare venerdì dopo ulteriori esami. Per il quotidiano nel mirino c’è il match di domenica al Maradona contro il Bologna.