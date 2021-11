Osimhen out meno di un mese? Repubblica: con una mascherina può accorciare i tempi

Quanto starà fuori Victor Osimhen? Tra le varie indiscrezioni piovute in queste ore c'è anche quella de La Repubblica, che nella sua edizione online fa sapere che il centravanti nigeriano potrebbe star fuori anche solo per 2-3 settimane, nella migliore delle ipotesi. In tal caso l'ex Lille tornerebbe in campo a metà dicembre con una maschera protettiva, ma tutto dipenderà dall'intervento chirurgico a cui si sottoporrà domani a Napoli.