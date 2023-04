Osimhen perde la maschera e si fa male, Repubblica: "Il fato non spaventa il Napoli"

Il fato ha voluto che l'infortunio di Osimhen sia coinciso che la perdita, da parte dello stesso attaccante, della maschera nera in carbonio

Il fato ha voluto che l'infortunio di Osimhen sia coinciso che la perdita, da parte dello stesso attaccante, della maschera nera in carbonio che è ormai un simbolo del giocatore stesso . Durante la sosta nazionali, infatti, Osimhen ha smarrito il suo amuleto e il caso ha voluto che solo qualche giorno dopo venisse confermato il suo stop dovuto a un problema muscolare. Napoli e il Napoli, però, sanno in realtà di avere ben poco a che fare con il fato.

Gli azzurri sono inarrestabili in campionato e in Champions, e senza il loro numero nove hanno sempre vinto. I numeri infatti parlano di 7 vittorie su 7 durante i match coincisi con l'assenza dello stesso giocatore nigeriano. E in fondo, come dice Repubblica, c'è sempre Kvara.