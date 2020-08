Osimhen perfettamente integrato nel gruppo: grande intesa con tre azzurri

Arrivato nel corso di quest'estate con i grandi del colpo più costoso della storia del Napoli, Victor Osimhen non ci ha messo molto ad integrarsi nel Napoli. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna racconta i primi giorni napoletani, a Castel di Sangro, dell'attaccante ex Lille: "Non ha avuto bisogno di un tempo lungo per entrare nelle dinamiche del gruppo, si è saputo inserire portando una ventata di simpatia e un pizzico di allegria in più. [...] Spesso i compagni provano a tirarlo dentro, ma lui non si fa sorprendere dai loro tocchi velenosi. Ma quando sbaglia, giù tanti schiaffetti su quei capelli biondo oro. Se Gattuso lo segue con tanta attenzione durante gli allenamenti, i compagni fanno altrettanto nei momenti liberi. C’è grande intesa, per esempio, con Koulibaly, Ghoulam e Mertens, parlando anche in francese".