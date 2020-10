Osimhen, prestazione rovinata dall'espulsione: le pagelle dei quotidiani

Serata così così per il centravanti del Napoli, Victor Osimhen. Entrato nel secondo tempo al posto di un Petagna incolore, lui fa tutto e il contrario di tutto. In un attimo trova il gol - che viene annullato per doppio tocco di Mario Rui - con un colpo di testa. Poi nello spazio di qualche minuto raccoglie un doppio giallo che lo costringe a lasciare in dieci i compagni nel finale. È deleterio, come spiega Gazzetta.

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttonapoli 5,5

TMW: 5,5