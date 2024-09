Osimhen reintegrato? Repubblica: Victor non vuole più vestire la maglia del Napoli

vedi letture

Manca ancora qualche giorno alla chiusura di tutti i mercati e fino a quel momento le speranze, seppur minime, di cedere Victor Osimhen esistono. Tuttavia difficilmente il giocatore accetterà un'altra destinazione dopo quanto accaduto nelle ultime ore di mercato. Allora cosa accadrà? Il nigeriano sarà reintegrato? Le ultime arrivano da La Repubblica:

"Tutto sarà più chiaro entro la fine della prossima settimana e - in mancanza di una cessione - il Napoli e Osimhen non avranno altra scelta: dovranno convivere fino al 31 dicembre, in attesa della riapertura del mercato. Pagare a vuoto per altri 4 mesi il bomber sarebbe folle e il tentativo di riconciliazione è la sceltapiù logica, con Conte che avrà un ruolo finalmente attivo nella vicenda.

Il tandem formato da VO9 e Lukaku - che si è tenuto alla larga dalla vicenda e ha scelto il numero 11 invece del 9, per rispetto nei confronti del compagno - sarebbe un’arma totale e a Castel Volturno ci riflettono. La chiusura delle liste non è un problema insormontabile, con due cambi permessi dal regolamento. Ma l’ostacolo è la volontà del nigeriano di non indossare più la maglia azzurra, che potrebbe far scattare provvedimenti".