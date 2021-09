Osimhen, score incoraggiante ma migliorabile: i precedenti di Spalletti fanno ben sperare

Victor Osimhen finora, in una stagione e un quarto in azzurro, ha realizzato 12 gol in 2069 minuti giocati con la maglia del Napoli, uno ogni tre partite circa in media. Considerando le disavventure della scorsa stagione, lo score è migliorabile ma anche incoraggiante. E chi meglio di Luciano Spalletti per fare ancora meglio?

Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Iaquinta, Totti, Dzeko e Icardi, tutti si sono esaltati con Spalletti che ha tracciato la strada ad Osimhen per diventare un extra-bomber: lavorare su scelte e movimenti ascoltando anche i consigli dei compagni e metterci un po’ di qualità in più nel tiro in porta".