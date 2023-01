Osimhen secondo solo a Haaland e Kane? Anche meglio: è l'unico a non aver calciato rigori

Victor Osimhen si sta consacrando come uno dei migliori bomber di tutta Europa. Nei numeri è secondo solo a Haaland e Kane da ottobre ad oggi

Victor Osimhen si sta consacrando come uno dei migliori bomber di tutta Europa. Nei numeri è secondo solo a Haaland e Kane da ottobre ad oggi, ma in realtà c'è una differenza sottolineata dal Corriere dello Sport:

"Victor Osimhen al 16 ottobre con il Bologna e fino al derby di Salerno di sabato, Victor ha realizzato 11 reti in 10 partite giocate in 44 giorni effettivi di campionato (97 contando il periodo di sosta). Totale: 13 gol in 15 giornate (uno ogni 96 minuti), 14 se contiamo la Champions (uno ogni 102 minuti).

Una sentenza: soltanto Haaland (25) e Kane (16) hanno segnato di più nell'Europa dei top. Ma sia chiaro: il norvegese e il collega inglese hanno usufruito rispettivamente di 4 e 2 rigori, mentre Victor non ne ha mai calciato uno".