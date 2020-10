Osimhen studia l'Atalanta: focus sul pressing alto, una delle sue specialità

Nel corso di questo ritiro forzato a Castel Volturno Victor Osimhen sta studiando il calcio italiano, a cominciare dall'Atalanta, prossima avversaria del Napoli in campionato. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Victor quando può approfitta per capire bene come parte l’azione dell’Atalanta e come dovrà far pressing per recuperare alto il pallone e far diventare ancora più pericolosa l’azione d’attacco del Napoli. Del resto, per sua formazione, Osimhen è uno che il pressing sui primi portatori di palla - lo faceva al Lilla - lo porta anche da solo, grazie a un dinamismo capace di mettere in difficoltà un palleggio non impeccabile in costruzione".