Osimhen torna con il Bologna: andrà in panchina e Spalletti non lo forzerà

Victor Osimhen martedì scorso è stato visitato dal chirurgo che l'ha operato e ha ottenuto delle rassicurazioni circa la sua condizione fisica. A sostenerlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui adesso il centravanti nigeriano sta ritrovando quella fiducia che naturalmente si riconquista giorno dopo giorno. Così si legge sulla Rosea:

"Nessuna forzatura di Spalletti con il centravanti. L’allenatore è il primo a conoscere la delicatezza di questo recupero e non vuol rischiare nulla. Troppo importante Osimhen per affrettarne il recupero. Però stare in gruppo, avvertire l’adrenalina della partita potrà essere un ottimo stimolo per il ragazzo che comunque dovrà imparare a giocare con una mascherina, che non è proprio una questione semplicissima".