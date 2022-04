Osimhen, tra i migliori per tutti i quotidiani sportivi: “Gol e assist in una giornata difficile”

TuttoNapoli.net

Il Napoli cade in casa contro la Fiorentina perdendo 3-2 e confermando la maledizione del Maradona in questa stagione che ora rischia di chiamare fuori gli azzurri dalla corsa al titolo. A tenere a galla gli azzurri c'è sempre il solito Victor Osimhen, che con gol e assist ha provato a scongiurare la sconfitta. La Gazzetta dello Sport, pur riconoscendo il suo ottimo rendimento, aggiunge: "Per quasi un'ora gioca da solo ignorando i compagni: deve partecipare di più al gioco".

Il Corriere dello Sport conferma le sue difficoltà scrivendo: "Il gol servirà esclusivamente per le statistiche ma sino a quel momento è stata una dura lotta con Igor".

Più positiva la pagella di Tuttosport: "Duello tutto muscolare con Igor e, nonostante la marcatura ferrea, colleziona un gol e un assist". Il Mattino invece lo definisce "a lungo irritante, nei suoi inutili tentativi di fregare Igor sulla corsa" poi però "fa reparto sempre tutto da solo. Se la squadra si infiamma, lui c'è sempre là davanti a dannarsi l'anima. Per tutti".

Infine la valutazione di TMW: "Fa tanta fatica a combattere tra Igor e Milenkovic e il brasiliano lo limita tantissimo anche nella velocità. Ultimo a mollare nel secondo tempo. Prima l'assist a Mertens, poi il gol che tiene vive le speranze del Napoli fino alla fine. Da solo però non può bastare".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Il Mattino: 6,5

TuttoNapoli: 6,5