Osimhen tra i pochi a salvarsi: voti altissimi per il nigeriano

Il Napoli perde a Torino, 2-1 contro la Juventus. La rete azzurra porta la firma di Insigne, ma il rigore è arrivato grazie a Victor Osimhen, subentrato nella ripresa e a conti fatti migliore in campo della squadra di Gattuso. “Almeno lo avverti, fisicamente”, scrive il Corsport a corredo del 6 in pagella. Mezzo voto in più per La Gazzetta dello Sport (“Nessuno splende davvero nel Napoli. L’unico che ne cambia il volto è Osimhen”) e Tuttosport (“Con lui in campo, il tasso di pericolosità del Napoli sale parecchio”).

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

TuttoNapoli: 7