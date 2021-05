Osimhen-Zielinski, la coppia on fire: Gattuso non ne farà più a meno

Gli uomini-copertina di Spezia-Napoli sono senza dubbio Victor Osimhen e Piotr Zielinski. Il primo sale in doppia cifra di gol, il secondo raggiunge quota 7 assist e nessuno in Italia ha fatto meglio. I due sono al top, in grandissima forma, on fire. E Rino Gattuso non intende farne a meno neanche una volta nelle ultime tre partite, a meno che non ci sia qualche necessità particolare. A riportarlo è il Corriere dello Sport.