Ospina addio: ha già disdetto affitto della sua casa a Napoli. Questa la notizia lanciata questa mattina dal Corriere del Mezzogiorno sul portiere colombiano in scadenza di contratto con il club partenopeo.

"Non farà parte della rosa azzurra David Ospina , attratto dalle sirene dell’Arabia Saudita e dell’All Nassr (offerta da 3,5 milioni di euro all’anno). Il portiere colombiano, che ha già disdetto l’affitto del suo appartamento a Napoli, è ora in vacanza ma i suoi procuratori sono stati avvistati in città per acquisire una serie di documenti utili al trasferimento".