Ospina-Meret, il dualismo quest'anno è più equilibrato: numeri a confronto

Il dualismo tra David Ospina e Alex Meret va avanti da tempo. Rino Gattuso preferisce il primo, ma spesso ha schierato anche il secondo. I numeri sono piuttosto equilibrati, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Gattuso ha affrontato 73 partite da allenatore del Napoli, 40 con Ospina tra i pali e 33 con Meret. In questa stagione, a causa anche dei problemi fisici del portiere colombiano, il gap è ancora più ridotto. In 43 gare ufficiali, Ospina ne ha giocate 23 contro le 20 totalizzate da Meret. Negli scontri diretti del campionato la musica non cambia, Ospina ne ha giocati cinque e Meret quattro. Con «El Patron» tra i pali, il Napoli nelle sfide contro le big ha portato a casa tre vittorie e due sconfitte, subendo solo quattro reti. Con Meret, invece, due vittorie e due sconfitte con nove gol incassati".