Ospina-Meret: tre indizi fanno una prova per il futuro

Tre indizi fanno una prova: se nel ballottaggio con Alex Meret che dura da quattro anni, da Ancelotti prima a Gattuso poi, fino a Spalletti alla fine a prevalere è sempre stato Ospina, qualcosa significherà. Questo il pensiero della Gazzetta dello Sport sull'ormai classico ballottaggio tra i portieri del Napoli.

"E non è un caso che lo stesso tecnico, senza sminuire il valore di Meret, si sia speso pubblicamente e anche con la società per sottolineare la sua stima per il portiere colombiano, anche a Torino decisivo con un gran colpo di reni in avvio di gara su una girata di testa angolata del Gallo Belotti. E oltre a parare poi con i piedi ha saputo far girare dal basso la squadra, proprio come vuole il tecnico.