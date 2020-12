Ospina migliore per distacco: le pagelle dei quotidiani

Convince con una prestazione top. Gran parata sul rigore di Koopmeiners, incolpevole sulla rete, una gara da titolare. E' di fatto il numero uno prescelto da Gattuso in questa stagione, stavolta la ragione sta dalla parte dell'allenatore e del colombiano, seppur continui a far più che strano che un talento come Meret sia dodicesimo. Però la gara con l'AZ regala un Ospina sicuro ed efficace.: giudizi conformi: è il migliore del Napoli nell'1-1 europeo e dimostra che il problema alla coscia destra costatogli tre partite è già un ricordo.

Le pagelle di Ospina

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7.5

Tuttosport 7

Tuttomercatoweb.com 7.5

Tuttonapoli 7.5