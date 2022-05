Ospina o Meret? CdS: "Alex si porta dietro retro-pensieri e un peso insopportabile"

Alex Meret o David Ospina? Il dualismo è destinato a risolversi quest'estate, perché almeno uno dei due andrà via.

Alex Meret o David Ospina? Il dualismo è destinato a risolversi quest'estate, perché almeno uno dei due andrà via. Sul classe '97 il Corriere dello Sport oggi in edicola si esprime così: "Meret va in scadenza tra un anno, si porta appresso i retro-pensieri scomposti di qualche disavventura e il peso insopportabile di un dualismo penalizzante".