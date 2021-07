Ospina sarà ceduto per 'favorire' Meret: questo il piano del Napoli

Ospina sarà ceduto per dare maggiore serenità ad Alex Meret. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: “Il Napoli si è portato avanti, ha avviato una chiacchierata con Vaclik (32), titolare all’Europeo della Repubblica Ceca, otto presenze con il Siviglia nell’ultima stagione: potrebbe essere una figura meno ingombrante per Meret e lascerebbe andar via Ospina, eroe in Colombia-Uruguay, in Coppa America”.