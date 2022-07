Ounas, indizio social sull'addio di Adam

L'algerino, in scadenza nel 2023, ha rifiutato il rinnovo e, oltre agli accostamenti a club italiani come Bologna e Torino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'indiziato principale all'addio sulle corsie dell'attacco è Adam Ounas. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'algerino: "Che ha 'resettato' il proprio account social eliminando tutte le foto e dunque gli istanti che lo legavano al Napoli.

L'algerino, in scadenza nel 2023, ha rifiutato il rinnovo e, oltre agli accostamenti a club italiani come Bologna e Torino, valuta possibili destinazioni estere come la Premier e, soprattutto, la Ligue 1: lo cercano Olympique e Nizza.