Ounas riconquista Napoli e nazionale: in arrivo convocazione per la Coppa d'Africa

Per la seconda volta in tre giorni Adam Ounas sarà titolare con la maglia del Napoli. Lo scrive Tuttosport, secondo cui l'algerino partirà di nuovo dall'inizio in attacco. Uno dei tanti calciatori rigenerati da Luciano Spalletti, l'ex Bordeaux ha anche riconquistato la nazionale e sarà convocato dall'Algeria per la Coppa d'Africa.