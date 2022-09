"Pagate quello che avete fatto in casa": il retroscena sulll'allusione contro gli arbitri di Sarri

Questo il retroscena svelato da Il Messaggero sulle pesanti accuse mosse da Maurizio Sarri alla classe arbitrale dopo Lazio-Napoli

“L’allusione pesante del tecnico è a una frase che sarebbe stata pronunciata da Piccinini a Torino e poi da Valeri nell’incontro del 22 agosto a Formello, dopo le proteste del Comandante e dei suoi uomini alla prima giornata: "Pagate quello che avete fatto in casa".

Questo il retroscena svelato da Il Messaggero sulle pesanti accuse mosse da Maurizio Sarri alla classe arbitrale dopo Lazio-Napoli: "Ovviamente, smentiscono i vertici dell’Aia, orgogliosi della direzione di Sozza e infastiditi dalle esternazioni dell’allenatore biancoceleste, che in conferenza e in privato sabato sera aveva chiamato anche Lotito (lungo colloquio nella pancia dell’Olimpico nel post-partita) in causa: «Fossi nel presidente chiederei un incontro a Rocchi come prima cosa». Il patron si muoverà, ma pubblicamente non ha intenzione di metterci la faccia”.