Pagelle De Bruyne, quotidiani divisi: "Va al piccolo trotto e quanti errori"

Gol e basta per Kevin De Bruyne contro il Milan. Prova non indimenticabile e polemiche al momento dell'uscita dal campo. Rigore del 2-1 e poco altro per Kdb e i quotidiani infatti su di lui si dividono tra voti e giudizio. Ecco le sue pagelle.

Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport

"Altra trasferta e altro gol: siamo a tre. Un buon filtrante e qualche inserimento, ma anche tanti errori nei passaggi per uno della sua classe".

Voto 6 per il Corriere dello Sport

"Si muove al piccolo trotto. Troppo fioretto, invece della sciabola. Troppi anche gli errori di misura nei passaggi. Freddo dal dischetto. Non gradisce il cambio".

Voto 6 per Tuttonapoli

"Troppi errori banali per lui in avvio. Qualche buon lancio, ma poca incisività. Mezzo voto in più per il rigore".

