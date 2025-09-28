Napoli già da record! Conte avrà un'arma in più contro il Milan

vedi letture

Mancano poche ore al big match di stasera tra Milan e Napoli, intanto nella sua edizione odierna Repubblica riporta un dato significativo di inizio stagione dei campioni d'Italia: "Se non è un record assoluto, poco ci manca. Sono infatti già otto dopo appena quattro giornate di campionato - i giocatori del Napoli che hanno già trovato la via della rete: Kevin De Bruyne (l’unico a quota due), Scott McTominay, Frank Zambo Anguissa, Rasmus Hojlund, Sam Beukema, Billy Gilmour, Leonardo Spinazzola e Lorenzo Lucca. È la prova della maggiore profondità dell’organico azzurro e soprattutto una preziosa arma in più a disposizione di Antonio Conte in vista della sfida di stasera contro il Milan.



I campioni d’Italia stanno infatti dimostrando di saper colpire con molte bocche da fuoco diverse ed è una piacevole novità rispetto alla scorsa stagione, quando era stata soprattutto la solidità della difesa a trascinare in alto la squadra, che invece aveva palesato spesso delle difficoltà in zona offensiva. Adesso invece la capolista ha anche uno dei migliori attacchi del campionato e proverà a lasciare il segno pure a San Siro, senza dare punti di riferimento ai rossoneri e cercando di metterli ko proprio grazie alla cooperativa del gol".