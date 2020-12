Paolo Rossi malato da tempo: è stato portato via in poco tempo

Un dolore alla schiena, gli accertamenti diagnostici. In questi casi si pensa a una protrusione discale, un’ernia, nulla di irrimediabile. Poi verdetto terribile: tumore ai polmoni. Paolo Rossi, il nostro Pablito di Argentina ’78 e Spagna ’82, se ne è andato così, in poco tempo, portato via da un male cattivo e infido. I colleghi della Rai, la tv per cui faceva l’opinionista, gli sono stati vicini. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.