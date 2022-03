"Parabola simbolica dell'involuzione azzurra, irriconoscibile!", solo 4 per Insigne sui giornali

TuttoNapoli.net

La disfatta della Nazionale italiana nella notte di Palermo è totale. La sconfitta per 1-0 subita nei minuti di recupero contro la Macedonia del Nord, che condanna gli Azzurri a un altro Mondiale da spettatori, è una serata da incubo per tutti i tifosi italiani. Lorenzo Insigne è tra coloro che probabilmente saluteranno mestamente la maglia azzurra, dal trionfo contro l'Inghilterra alla seconda "tragedia" legata alla Coppa del Mondo. La Gazzetta dello Sport lo critica aspramente scrivendo: "È lui con la sua tecnica, con la maglia 10, che dovrebbe prendere l'Italia, inventare, creare, sorprendere. Invece è passivo, quasi pronto per il Canada". Il Corriere dello Sport non è da meno: "Fuori partita, lento e poco incisivo. Sostituzione inevitabile". Tuttosport racconta la sua prestazione scrivendo: "Nell'uno contro uno fatica a passare, in area pecca di lucidità". Il Corriere della Sera ripercorre gli ultimi mesi in azzurro: "Dal tiro a giro ai corner calciati col braccino: una parabola simbolica dell'involuzione azzurra. È il primo a uscire. Irriconoscibile". La Stampa critica le scelte del ct: "Mancini ne premia più la storia che il presente: scarico, si disinteressa della porta macedone anche quando può colpire. Spaesato". Infine la valutazione di TMW: "Dal numero 10 ci si aspetterebbe la giocata in più, diversa, illuminata. E invece è il più prevedibile del tridente azzurro: si limita al passaggio semplice, il più delle volte non viene nemmeno chiamato in causa".

I voti

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4

La Stampa: 4