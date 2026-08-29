Paradosso Napoli: 19 cessioni, ma il monte-ingaggi è più alto rispetto a sei mesi fa

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Il Napoli ha ridotto sensibilmente il numero dei calciatori sotto contratto, ma il monte ingaggi è comunque aumentato.

Diciannove calciatori ceduti non sono bastati al Napoli per ridurre il monte ingaggi. A evidenziare il dato è l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come la rosa sia passata dagli iniziali 47 agli attuali 28 giocatori sotto contratto, senza però ottenere l'effetto sperato sui costi. Il monte stipendi lordo è infatti salito dai 109 milioni di euro della passata stagione agli attuali 114,5 milioni. Una situazione da tenere sotto controllo anche alla luce dei parametri economico-finanziari imposti dalla UEFA.

Napoli sotto la lente UEFA: "Bisogna ridurre i costi"

"Il club azzurro è sempre sotto la lente di ingrandimento della Uefa, dopo aver avuto a gennaio il mercato bloccato 'a saldo zero' a causa della leggera violazione dell'indice relativo al 'costo del lavoro allargato'. Bisogna ridurre i costi degli stipendi, cosa che finora non c'è stata", scrive il quotidiano piemontese. C'è però anche l'altra faccia della medaglia: proprio perché l'organico non è stato ridimensionato nei suoi elementi principali, il Napoli conserva una rosa altamente competitiva, tanto da essere considerato ancora tra le squadre in corsa per lo scudetto.