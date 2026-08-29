Napoli-Como, probabili formazioni: Allegri si porta dietro un dubbio

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Massimiliano Allegri è pronto a confermare quasi interamente il Napoli che ha battuto il Genoa. Contro il Como resta aperto soltanto un ballottaggio.

Pochi dubbi per Massimiliano Allegri alla vigilia di Napoli-Como, prima partita stagionale degli azzurri allo stadio Maradona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico è orientato a riproporre praticamente lo stesso undici schierato dal primo minuto nella vittoria contro il Genoa. L'unica possibile novità riguarda la fascia sinistra della difesa: Leonardo Spinazzola resta favorito, ma Mathias Olivera lo insidia e può conquistare una maglia da titolare. Allegri punta dunque sulla continuità, consapevole di poter sfruttare anche a gara in corso la profondità della propria panchina.

Napoli-Como, oggi la rifinitura

Il Napoli ha intanto proseguito la preparazione alla sfida contro la formazione di Cesc Fabregas. "Prima riscaldamento, poi lavoro tattico incentrato sul possesso, fondamentale contro la squadra di Fabregas. Conclusione con una partitina", scrive il quotidiano. Oggi è in programma la rifinitura, durante la quale Allegri scioglierà definitivamente il ballottaggio tra Spinazzola e Olivera. Per il resto, la formazione dovrebbe ricalcare quella vista dal primo minuto a Marassi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos