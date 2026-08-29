Vergara e De Bruyne ancora in panchina in Napoli-Coma? Cosa trapela da Castel Volturno

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Massimiliano Allegri va verso la conferma della formazione iniziale vista contro il Genoa. Per Napoli-Como l'unico vero dubbio riguarda Spinazzola e Olivera

Squadra che vince non si cambia, almeno inizialmente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri dovrebbe confermare contro il Como il 4-3-3 utilizzato dal primo minuto nella vittoria di Genova. Anche le scelte degli uomini dovrebbero rimanere sostanzialmente invariate, con un unico ballottaggio ancora aperto sulla corsia sinistra della difesa: Spinazzola e Olivera si contendono una maglia da titolare al Maradona.

Napoli-Como, De Bruyne e Vergara ancora dalla panchina

Allegri sembra intenzionato a riproporre anche la strategia che ha funzionato contro il Genoa. Kevin De Bruyne e Antonio Vergara, decisivi con il loro ingresso nella ripresa a Marassi, dovrebbero infatti partire nuovamente dalla panchina per diventare armi importanti a gara in corso. Stesso destino iniziale per Noa Lang, la cui permanenza al Napoli appare però sempre più probabile: né il Galatasaray né l'Atalanta hanno infatti rilanciato per acquistare a titolo definitivo il cartellino dell'olandese, che salvo sorprese resterà a disposizione di Allegri.