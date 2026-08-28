Prima pagina Il Como ha un nuovo centravanti, Cds: "Ha vinto Kean"

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La prima pagina del Corriere dello Sport del 28 agosto

"Ha vinto Kean", titola così in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Si è infatti chiusa la trattativa tra la Fiorentina e i lariani, con il centravanti che ha spinto fortemente per la cessione: "Moise vola da Fabregas: 40 milioni tra fisso e bonus". I viola hanno trovato in Zirkzee il sostituto e vogliono anticipare la concorrenza della Juventus.

Kean va al Como: i dettagli e il punto in vista del Napoli

Il quotidiano riporta altri dettagli dell'affare: contratto che legherà Moise Kean al Como fino al 2031, è stato decisivo il pressing del giocatore. Cesc Fabregas avrà il suo centravanti già contro il Napoli al Maradona? Difficile pensarlo già arruolabile con la gara del Maradona prevista domenica alle ore 18:30,

I sorteggi Champions delle italiane

"Inter e Roma, proprio Mou. Napoli, Max and the City", scrive il Cds dedicando ampio spazio in taglio alto ai sorteggi della league phase di Champions League tenuti ieri. "Chivu e Gasp trovano il Real Madrid di José. De Bruyne, che derby", il sommario in riferimento a quello che sarà tra i match di punta, Manchester City-Napoli. Curiosità: proprio in un'intervista di ieri il centrocampista belga aveva scongiurato l'ipotesi di affrontare i suoi ex compagni di squadra.