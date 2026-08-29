Lang resta al Napoli: ecco la reazione a sorpresa di Allegri

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Noa Lang verso la permanenza al Napoli dopo il mancato arrivo di offerte a titolo definitivo. Massimiliano Allegri accoglie con soddisfazione la notizia.

Si fa sempre più concreta la possibilità che Noa Lang resti al Napoli anche dopo la chiusura del calciomercato. Dopo essere stato accostato prima al Galatasaray e successivamente all'Atalanta, per l'esterno olandese non sono infatti arrivate offerte a titolo definitivo considerate soddisfacenti dal club azzurro. Salvo colpi di scena nelle ultime ore della sessione, dunque, l'ex PSV continuerà la sua avventura a Napoli e proverà a conquistarsi maggiore spazio nel corso della stagione.

Lang resta al Napoli, Allegri soddisfatto

La prospettiva della permanenza dell'olandese non dispiace affatto a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'allenatore è molto contento di poter avere definitivamente Lang a disposizione e confida parecchio nelle sue qualità. Un segnale incoraggiante era già arrivato nella prima giornata di campionato contro il Genoa: entrato dalla panchina, l'esterno ha avuto un buon impatto sulla partita. Per cambiare lo scenario servirebbe ormai un'offerta a titolo definitivo dell'ultimo minuto, altrimenti Lang resterà al Napoli con la fiducia di Allegri.