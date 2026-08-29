Lang resta al Napoli: ecco la reazione a sorpresa di Allegri
Si fa sempre più concreta la possibilità che Noa Lang resti al Napoli anche dopo la chiusura del calciomercato. Dopo essere stato accostato prima al Galatasaray e successivamente all'Atalanta, per l'esterno olandese non sono infatti arrivate offerte a titolo definitivo considerate soddisfacenti dal club azzurro. Salvo colpi di scena nelle ultime ore della sessione, dunque, l'ex PSV continuerà la sua avventura a Napoli e proverà a conquistarsi maggiore spazio nel corso della stagione.
Lang resta al Napoli, Allegri soddisfatto
La prospettiva della permanenza dell'olandese non dispiace affatto a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'allenatore è molto contento di poter avere definitivamente Lang a disposizione e confida parecchio nelle sue qualità. Un segnale incoraggiante era già arrivato nella prima giornata di campionato contro il Genoa: entrato dalla panchina, l'esterno ha avuto un buon impatto sulla partita. Per cambiare lo scenario servirebbe ormai un'offerta a titolo definitivo dell'ultimo minuto, altrimenti Lang resterà al Napoli con la fiducia di Allegri.
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