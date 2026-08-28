Prima pagina
Sorteggi Champions Napoli, Il Mattino: "Sindrome inglese"
La prima pagina de Il Mattino del 28 agosto
"Sindrome inglese", titola così Il Mattino nella prima pagina di oggi, commentando i sorteggi della league phase di Champions League del Napoli. Il sommario: "Champions, il Napoli ancora contro il City di Haaland. E c'è l'Arsenal", due quindi - ed entrambe di prima fascia - le avversarie di Premier League che dovranno affrontare gli azzurri di Massimiliano Allegri durante la fase campionato.
Champions League Napoli, le 8 avversarie di Allegri
Oltre Manchester City ed Arsenal, il Napoli dovrà giocare contro Porto, Club Brugge (sorteggiate dalla seconda fascia), Villarreal, Bodo/Glimt (terza fascia), Viking e Sabah (quarta fascia). Il calendario completo delle sfide di league phase verrà reso noto nelle prossime ore.
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Allegri: "Napoli altamente competitivo già così! De Bruyne straordinario! Su Badiashile e Favasuli..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
30 ago 2026 18:30
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netAllegri a Sky: "Un trofeo per il centenario! Hojlund lo vedo alla Kean. Su KDB e la città..."
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: il primo Orsato-shock, ADL studia il colpaccio centenario, Vergara che va a fo**ersi il mondo e la prima rivoluzione di Allegri
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Cambi determinanti. Lucca? I gol li farà. De Bruyne? Tra un mese sarà diverso”
Davide D'AlessioLiveGenoa-Napoli 0-2 (82' De Bruyne, 87' Vergara): buona la prima, i cambi svoltano il match
Redazione Tutto Napoli.netLiveGenoa-Napoli, Allegri in conferenza: "Mercato? Rosa forte, diamo valore a chi c'è qui. Su Lang, Lucca e KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLista Napoli in Serie A: Badiashile per Buongiorno, Mazzocchi ad oggi è fuori
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com