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Sorteggi Champions Napoli, Il Mattino: "Sindrome inglese"

Sorteggi Champions Napoli, Il Mattino: "Sindrome inglese"
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Davide Baratto
La prima pagina de Il Mattino del 28 agosto

"Sindrome inglese", titola così Il Mattino nella prima pagina di oggi, commentando i sorteggi della league phase di Champions League del Napoli. Il sommario: "Champions, il Napoli ancora contro il City di Haaland. E c'è l'Arsenal", due quindi - ed entrambe di prima fascia - le avversarie di Premier League che dovranno affrontare gli azzurri di Massimiliano Allegri durante la fase campionato.

Champions League Napoli, le 8 avversarie di Allegri

Oltre Manchester City ed Arsenal, il Napoli dovrà giocare contro Porto, Club Brugge (sorteggiate dalla seconda fascia), Villarreal, Bodo/Glimt (terza fascia), Viking e Sabah (quarta fascia). Il calendario completo delle sfide di league phase verrà reso noto nelle prossime ore.