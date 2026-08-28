Prima pagina

Rinforzo in arrivo per Spalletti, Tuttosport: "Juve! Parola di Kessiè"

Rinforzo in arrivo per Spalletti, Tuttosport: "Juve! Parola di Kessiè"
Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Davide Baratto
La prima pagina di Tuttosport del 28 agosto

"Juve! Parola di Kessiè", apre così in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna, dando in aumento le quotazioni per l'arrivo del centrocampista ivoriano, chiesto a gran voce da Luciano Spalletti. Il sommario: "Quelle telefonate all'incontro a Milano: affare ai dettagli". Sprint della Juve per il nuovo acquisto provando ad anticipare la concorrenza della Roma, e quindi senza aspettare di cedere prima David o Koopmeiners.

Champions League: il sorteggio delle 4 italiane

"Il Real Mou infiamma Inter e Roma. Cesc: derby!", scrive il quotidiano in spalla, dando spazio ai sorteggi della league phase di Champions League, avvenuti ieri. "Fabregas alla catalana e con Kean. Napoli da Premier: Arsenal e City per Allegri. E Marotta si lancia: 'Spesso i sogni si avverano'", questo il punto sulle avversarie delle squadre di Serie A.