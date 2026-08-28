Rinforzo in arrivo per Spalletti, Tuttosport: "Juve! Parola di Kessiè"
"Juve! Parola di Kessiè", apre così in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna, dando in aumento le quotazioni per l'arrivo del centrocampista ivoriano, chiesto a gran voce da Luciano Spalletti. Il sommario: "Quelle telefonate all'incontro a Milano: affare ai dettagli". Sprint della Juve per il nuovo acquisto provando ad anticipare la concorrenza della Roma, e quindi senza aspettare di cedere prima David o Koopmeiners.
Champions League: il sorteggio delle 4 italiane
"Il Real Mou infiamma Inter e Roma. Cesc: derby!", scrive il quotidiano in spalla, dando spazio ai sorteggi della league phase di Champions League, avvenuti ieri. "Fabregas alla catalana e con Kean. Napoli da Premier: Arsenal e City per Allegri. E Marotta si lancia: 'Spesso i sogni si avverano'", questo il punto sulle avversarie delle squadre di Serie A.
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