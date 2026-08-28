Prima pagina Duello di mercato Juve-Roma, Gazzetta: "Kessiè, che botte"

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La prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 28 agosto

"Kessiè, che botte", titola così La Gazzetta dello Sport nella prima pagina di oggi, in riferimento al duello di mercato tra le due big di Serie A. Il sommario: "Scintille tra Juve e Roma. Affondo dei bianconeri sull'ivoriano, ma i giallorossi non si arrendono e rimandano indietro Oosterwolde", il testa a testa a testa tra i due club per riportare in Italia il centrocampista ex Milan.

Sorteggi Champions League: il destino di Inter, Roma, Napoli e Como

"Sorteggio Champions, le 4 italiane sognano", scrive la rosea, che poi aggiunge soffermandosi sulle singole squadre: "Inter vista ottavi, ritrova Mou ma è andata bene. Ride anche il Napoli. Sfide belle e dure (compreso il Psg) per Roma e Como". Il punto del quotidiano sulle avversarie delle squadre di Serie A per la league phase, con Chivu e Allegri che hanno incontrato senza dubbio un sorteggio favorevole