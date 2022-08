Paredes sblocca Fabiàn al Psg; l'argentino ad un passo dalla Juve

"Juve, Paredes a un passo: accordo ai dettagli con il PSG" scrive Tuttosport oggi in edicola.

"Juve, Paredes a un passo: accordo ai dettagli con il PSG" scrive Tuttosport oggi in edicola. La Juve ha trovato l'accordo per Milik e sempre dalla Ligue 1 dovrebbe arrivare il nuovo rinforzo per la mediana: Leandro Paredes. Le formalità che mancano per definire concluso il passaggio di Paredes alla Juventus riguardano in sostanza la formula: la Juventus non vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto e ha sempre puntato al prestito oneroso con diritto.

Come riferito dal quotidiano: "ora con il PSG si lavora a una soluzione ibrida con l’obbligo che scatterebbe solo in caso del raggiungimento di determinate condizioni". Dettagli che probabilmente verranno nelle prossime ore. La chiusura di questo affare dovrebbe sbloccare poi la questione Fabiàn, destinato proprio ai parigini.