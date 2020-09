Parma-Napoli, probabili formazioni CdS: out Osimhen, Lozano dal 1'! Novità in difesa

Tra un paio d'ore Parma e Napoli esordiranno nel nuovo campionato di Serie A e il Corriere dello Sport ha ipotizzato le probabili formazioni che scenderanno in campo nel Lunch Match di questa prima giornata. In casa Napoli la sorpresa è Lozano titolare in attacco insieme a Mertens e Insigne, con Politano e Osimhen che dunque restano in panchina almeno all'inizio. In difesa Hysaj è in vantaggio su Mario Rui per una migliore condizione fisica, mentre in porta è vivo il ballottaggo Ospina-Meret.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Karamoh

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne