Parma-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: dubbio in porta e ballottaggio a sinistra

Quale formazione per il match di oggi contro il Parma? La Gazzetta dello Sport, con sue probabili formazioni, fa sapere che Rino Gattuso starebbe pensando di schierare Meret titolare in porta e non Ospina. In difesa ballottaggio a sinistra tra Mario Rui e Hysaj, con il primo in vantaggio secondo la Rosea. In attacco altro dubbio: Politano o Lozano? Mertens e Insigne titolari, per Osimhen ci sarà tempo a gara in corso.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Karamoh

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne