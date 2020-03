Partita da 50' a grande intensità ed ora due giorni liberi: le mosse di Gattuso per la sosta forzata

Due giorni di riposo, concessi da Gattuso, cercando di coniugare l’intensità del lavoro e la prudenza, in modo che la sosta forzata serva anche a recuperare, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando che ieri gli azzurri si sono affrontati in una partitella in famiglia di due tempi di 25 minuti con Due ragazzi di Primavera e Under 17 a completare le due squadre e con la presenza di un arbitro a testimoniare la serietà che Gattuso per questa sfida. Di Insigne l'unico gol, prima di uscire come Maksimovic a causa di un risentimento e di Demme per una contusione ad un ginocchio.