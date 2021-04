"Per come fa lui, dovrebbe chiamarsi Ronaldo!", che critiche a Osimhen sui giornali

Bocciato senza attenuanti Victor Osimhen contro l'Inter. Voto 4.5 sul Corriere dello Sport per il centravanti del Napoli, che ha toccato appena dieci palloni. "Giocando così bassa, l'Inter gli toglie la profondità, ovvero l'arma più affilata del nigeriano. Non sa come aiutare lasquadra, però potrebbe fare di più in fase difensiva. Per disinteressarsene, come fa lui, dovrebbe chiamarsi Ronaldo".