Per Gazzetta Lookman snobba il Napoli: "Vuole solo l'Inter, patto firmato col sangue"

vedi letture

"Che arrivi una squadra di Premier, mercato esplorato (senza particolare successo) dall'Atalanta, o il Napoli, che è appollaiato sul trespolo, fa poca differenza agli occhi di Lookman". Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il suo patto con l'Inter è (momentaneamente) firmato con il sangue: non si vede in altro luogo che non sia Milano e in altra squadra che non sia quella di Chivu. Il quinquennale che lo aspetta, e che farebbe salire il salario da 1,8 a 4,5 milioni l'anno, è la stella da seguire. Insomma, non c'è nessuna idea di ritorno a Zingonia con le ginocchia sui ceci. Certo, lungo le strade del mercato spuntano bivi imprevedibili e nessuno può sapere quali siano le conseguenze a lungo termine di questo stallo alla messicana: se a fine agosto nessuno si sarà spostato dalla propria posizione, allora il nigeriano potrebbe riconsiderare le proprie scelte.

Nell'attesa guida a sinistra a Londra, sta con la famiglia a cui è legatissimo, si riunisce con il suo variegato staff di agenti, e si allena con l'Inter infilata in testa come una freccia. Vuole ritrovare la gamba in tempi brevissimi, così da rendersi utile in caso di chiamata immediata ad Appiano. In assenza di una vera preparazione di gruppo, è difficile che possa essere impiegato nelle prime due di campionato, prima della sosta per le nazionali, ma per l'Inter non sarebbe comunque un grande problema, visto l'arsenale offensivo che possiede".