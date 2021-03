Per i quotidiani Berardi è il migliore di Sassuolo Napoli: "Dà vita e sfrutta le palle inattive"

Migliore in campo senza discussioni nel 3-3 tra Sassuolo e Napoli, Domenico Berardi è stato una vera spina nel fianco per gli azzurri, ma utile anche in fase difensiva. “Sta crescendo - scrive Tuttosport, voto 7 - la cosa più bella è la traversa”. Si sale a 7,5 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport (“Non si è fatto mancare nulla”) e del Corriere dello Sport (“Palle inattive alle quali dà vita”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7