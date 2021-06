Per la Germania l'Italia di Mancini parte favorita: "Calcio efficace, 2 sconfitte in 30 partite"

"Non ha superstar, ma può essere favorita". SportBild presenta così l'Italia dei record di Roberto Mancini, una delle pretendenti alla vittoria dell'Europeo, ma che dovrà sperare in un passo falso della favoritissima Francia. Il portale tedesco sottolinea il calcio a tratti spettacolare e maledettamente efficiente mostrato dagli azzurri negli ultimi anni: dieci vittorie su dieci nel girone, solo due sconfitte in 30 partite con il Mancio alla guida e 73 gol fatti. Una macchina quasi perfetta, in cui spiccano tre elementi: Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella e Jorginho, che non c'erano cinque anni fa, quando la squadra di Conte sfiorò l'impresa. In attacco un trio da 56 gol totali in Serie A (Insigne, Berardi e Immobile). Insomma, c'è grande attesa e anche un po' di curiosità di capire dove possa arrivare la Nazionale.