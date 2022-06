Perché Fabian rischia di stare fuori come Milik e Koulibaly no? Il motivo svelato da Gazzetta

Fabian Ruiz non rinnova e rischia di restare fuori squadra come accadde nel 2020 a Milik, Koulibaly come lo spagnolo potrebbe non rinnovare

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Fabian Ruiz non rinnova e rischia di restare fuori squadra come accadde nel 2020 a Milik, Koulibaly come lo spagnolo potrebbe non rinnovare ma nel suo caso è scongiurata ipotesi di separazione in casa. Come mai? La risposta arriva da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Perché con Koulibaly no e invece con Fabian forse sì? Perché il difensore ha già rinnovato per ben due volte i contratti col Napoli, mentre da parte dello spagnolo finora c’è stata chiusura. Vedremo come si svilupperà questa situazione".