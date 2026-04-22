Perché Gilmour non gioca più? Il Mattino: "Era stato fra i migliori, è finito nel dimenticatoio"

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Anche la situazione di Gutierrez viene analizzata con attenzione: l’esterno classe 2001 ha collezionato appena 11 presenze da titolare in Serie A.

L’edizione oggi in edicola de Il Mattino mette in evidenza il limitato utilizzo di Billy Gilmour e Miguel Gutierrez, soffermandosi in particolare su alcune scelte tecniche che hanno inciso sul loro minutaggio. "C'è poi chi ha giocato di più fin qui, ma soprattutto grazie alle assenze altrui", si legge, sottolineando come le opportunità siano arrivate più per necessità che per reale continuità. Nel caso di Billy Gilmour (784'), il suo impiego si è drasticamente ridotto dopo il rientro di Lobotka. "E' finito nel dimenticatoio", nonostante le ottime prestazioni offerte contro Verona, Torino, Lecce e Cagliari, tutte sfide concluse con una vittoria.

Un investimento da valorizzare

Anche la situazione di Gutierrez viene analizzata con attenzione: l’esterno classe 2001 ha collezionato appena 11 presenze da titolare in Serie A, spesso legate alle assenze dei compagni. "Eppure non ha mai fatto male", evidenzia il quotidiano, rimarcando come il giocatore abbia saputo offrire spunti positivi anche nei momenti più complicati della stagione. Proprio per questo, viene considerato "un investimento serio su cui il club dovrà puntare forte", lasciando intendere che il suo potenziale meriti maggiore continuità e fiducia in futuro.