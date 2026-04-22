Da Torino - Spalletti vuole il secondo posto: ne fa una questione di mentalità

vedi letture

Un approccio che si contrappone nettamente a quello di Antonio Conte.

Tuttosport si sofferma sul momento della Juventus in vista del finale di stagione, evidenziando la linea tracciata da Lucio. In conferenza stampa, il tecnico ha evitato di parlare di calcoli legati alla Champions o di quote, concentrandosi invece su un concetto chiaro: vincere. L’obiettivo è quello che viene definito come lo “scudetto del secondo posto”, un traguardo che può rappresentare una base importante per costruire il futuro e iniziare a ragionare già con mentalità da Juve per la prossima stagione.

Un approccio che si contrappone nettamente a quello di Antonio Conte. Se da un lato il tecnico bianconero invita a uno sforzo ulteriore per alzare l’asticella, dall’altro Conte, già prima della sfida contro la Lazio, aveva espresso una visione più pessimistica, definendo il secondo posto come “il primo dei perdenti”. Due letture opposte, soprattutto sul piano emotivo, che raccontano filosofie profondamente diverse.